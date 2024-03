Piazze bolognesi e non solo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo i disordini in piazza venerdì scorso a Bologna, il sindaco Matteo Lepore ha scritto una lunga nota per addossarne la colpa a maggioranza e governo. La tesi è che la destra alimenta nel Paese un clima di scontro, promuovendo ''una chiara e mirata strategia della tensione, fatta di dichiarazioni volgari, strumentalizzazioni continue, mancanza di leale collaborazione tra istituzioni''. In piazza cos'era successo? Cori violenti, gavettoni di vernice contro la polizia immobile, fotografie di Meloni e Salvini date alle fiamme. La manifestazione era stata organizzata da giovanissimi studenti delle scuole superiori, il che non spiegherebbe tanto livore e aggressività. Un clima pesante, di cui ha fatto le spese anche un assessore di Lepore, l'ex leader delle sardine Mattia Santori, cacciato dal corteo. Ed è stato proprio lui, Santori, a squarciare il velo. In piazza, ha detto in ...