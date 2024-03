(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – “Perdi Sanl'è aldella, e lo è stata in particolare nel quadriennio 2020-2024, con tre dimensioni di intervento particolarmente significative, che rappresentano al meglio ciò che intendiamo per. Da un lato operiamo con i ‘generatori di conoscenza’, ovvero con i centri di ricerca, gli

Philea Forum, Moralis: "Capitale filantropia sia usato per scopi mirati": A dirlo Delphine Moralis, Ceo di Philea, a margine dell’apertura dei lavori di ‘Breaking bad (habits) - How can foundations move from silos to shaping future innovation ecosystems’ la due giorni del ...reggiotv

Philea Forum, Mulassano (Compagnia di San Paolo): "Innovazione centro programmazione strategica": la due giorni del Research Forum 2024 promossa da Philea, l’ente con sede a Bruxelles a cui aderiscono le fondazioni del continente, compresa Fondazione Cariplo. Al Forum di ricerca aderiscono le più ...adnkronos

Philea Forum, Scavuzzo: "Promuovere collaborazione per affrontare sfide": Il vicesindaco di Milano al Research Forum 2024: “Molte collaborazioni con Fondazione Cariplo” ...adnkronos