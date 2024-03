Philea Forum | Moralis | Capitale filantropia sia usato per scopi mirati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano, 07 mar. - (Adnkronos) -è l'AssociazioneEuropa che riunisce fondazioni e associazioni nazionali, così come altri attori del più ampio ecosistema filantropico. All'interno di questa comunità abbiamo fondazioni che investono specificamente nella ricerca e nell'innovazione e che si riuniscono neldi ricerca per discutere di temi riguardanti gli investimenti filantropici e l'equità nella ricerca, di come innovare e assicurarsi che ildellapossa essere utilizzato in modo mirato, come si è detto anche oggi nel corso del dibattito”. A dirlo Delphine, Ceo di, a margine dell'apertura dei lavori di ‘Breaking bad (habits) - How can foundations move from silos to shaping future innovation ecosystems?' la due ...