(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – “Gli ecosistemi dell'sono realtà nell'ambito delle quali convergono sensibilità, attori e competenze diversi. I modelli di collaborazione nell'ambito dellae del mondo del profit hanno generato delle catene di valore estremamente significative. In un evento come questo, che coinvolge tantissimi partecipanti a livello europeo, vogliamo porre al centro l'e capire

Milano, 07 mar. – (Adnkronos) – ?Il ruolo delle fondazioni è fondamentale per avanzare nel campo della ricerca. La maggior parte del finanziamento in ricerca ... (calcioweb.eu)

Philea Forum, Scavuzzo: "Promuovere collaborazione per affrontare sfide": Milano, 07 mar. - (Adnkronos) - Il mondo del futuro “è un mondo che dobbiamo costruire tutti insieme, anche se non è semplice. Pensiamo, ad esempio, alla distanza tra le istituzioni, il mondo del sett ...lagazzettadelmezzogiorno

Philea Forum, Sangiovanni-Vincentelli: "Ruolo fondazioni fondamentale nel campo della ricerca": L’informatico della University of California in apertura dei lavori della ‘Breaking bad (habits) - How can foundations move from silos to shaping future innovation ecosystems ’ ...adnkronos

Philea Forum, Mango (Fondazione Cariplo): "Filantropia attivatore innovazione": Il Ceo di Cariplo Factory al Research Forum 2024: “Occasione di confronto per migliorare il nostro futuro” ...adnkronos