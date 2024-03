Petrozzelli PD “Niente fondi pubblici a chi va in giro a farsi foto con Putin”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Apprendo dalla stampa che lo street artist Jorit, in occasione del suo viaggio in Russia, abbia avuto l’ardire di chiedere unaaVladimir. In un contesto che vede ancora aperto il fronte della guerra in Ucraina, il gesto dell’artista napoletano risulta quantomeno inopportuno”. Così Claudio Petrozielli del Partito Democratico. “Oltre la provocata aggressione ai danni dello stato ucraino, si tenga presente che sulla testa del leader russo pende un mandato di arresto da parte della Corte Penale Internazionale. È opportuno ricordare il ruolo diquale personaggio che ha definitivamente aperto all’avanzata dei grandi oligarchi, creando un sistema di repressione degli oppositori politici che ha provocato la morte, ultima, di Aleksej Naval’nyj. Ecco, chiedere – pretestuosamente – la ...