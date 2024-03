Petit | «Sudditanza pro Real? Una volta succedeva col Milan»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Emmanuel, ex campione del mondo con la nazionale francese, ha parlato di alcuni episodi dubbi a favore delMadrid Emmanuel, ex centrocampista francese, è intervenuto a RMC Sport per parlare dellaarbitrale in Europa, sostenendo che quello che accade proMadrid adesso, unaera a favore del. LE PAROLE – «Penso che il problema sia nel subconscio degli arbitri. L’ho vissuto ai miei tempi col Monaco, contro il grandee il suo trio di olandesi che dominava in Europa. Giocavano spesso finali di Coppa dei Campioni, vincevano gli Scudetti ma quando giocavano in casa c’erano sempre episodi a favore, palesi errori arbitrali. All’epoca non c’era il VAR e noi giocatori ci dicevamo che era strano. Non sto ...