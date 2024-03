Perugia celebra la Giornata Internazionale della Donna con fumettiste e vino | arte | sostenibilità e parità di genere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) In occasione“, Minimetrò insieme alla Biblioteca delle Nuvole apre le porte a una iniziativa che vedrà come protagoniste le grandistoria e i personaggi femminili più iconici del fumetto italiano e. Le opere scelte dalla Biblioteca delle Nuvole saranno visibili da oggi all’8 aprile, su ogni stazione del Minimetrò. L’estemporanea di fumetti sarà inaugurata domani alle 11, alla Stazione Pincetto, in presenza di 8 artiste di Becoming X - Art+Sound Collective con le loro opere, che indosseranno le magliette dell’Associazione Un’Idea per la Vita di Laura Cartocci per promuovere la prevenzione, come struemnto indispensabile per la salute. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di ...