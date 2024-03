Persona 3 Reload | Pass Espansione | trailer in italiano e tutte le informazioni condivise da ATLUS

(Di giovedì 7 marzo 2024)ha condiviso tutti i dettagli su, in arrivo su Xbox Series XS, Xbox One, Windows 11 PC, Xbox GameUltimate, Steam, PlayStation 5 e PlayStation 4. In seguito all’annuncio avvenuto nella giornata di ieri durante il nuovo Xbox Partner Showcase del 6 Marzo 2024, il team di sviluppo giapponese ha rivelatolein merito aldedicato al remake del terzo capitolo della serie che prevede la pubblicazione di tre contenuti, tra cui un importante DLC ambientato dopo il finale del gioco. I contenuti delsaranno pubblicati nel corso del 2024, con il primo pacchetto in uscita la settimana prossima. Set extra ...

