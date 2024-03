Persona 3 Reload | ecco il trailer del DLC | il “Pass di espansione”

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’ora segreta dista per farsi più lunga: il gioco riceverà dei DLC, un vero e propriodistando alArriva da Atlus la conferma di un vero e propriodicon cui ampliare la cornucopia di contenuti presenti in, e ilrivela che il DLC parte già da questo mese. Dal 12 marzo, infatti, elementi inediti si aggiungeranno al gioco, culminando poi nell’Episode Aigis -The Answer- (unione del nome originale e della localizzazione inglese dell’epilogo) a settembre. In più, gli iscritti ad Xbox Gamegodranno dell’senza costi aggiuntivi. Cosa arriva martedì prossimo, dunque? È presto detto: alcuni ...