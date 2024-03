Persona 3 Reload | annunciato il capitolo extra

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – Durante lo Xbox Partner Showcase è stato rivelato il pass di espansione di, che includerà nuovi costumi, musiche di sottofondo e un nuovo contenuto giocabile con l’episodio Aigis The Answer. Epilogo aggiunto alla riedizione deluxe di3 per PlayStation 2, The Answer era un seguito incentrato sul combattimento ambientato dopo gli eventi di3, con protagonista l’androide Aigis. Nonostante fosse un’esperienza piuttosto ardua e con meno enfasi sull’aspetto RPG social-sim che ha reso grande il gioco base, ulteriori dettagli indicano che l’epilogo beneficerà di “grafica all’avanguardia, caratteristiche modernizzate per migliorare l’esperienza di gioco e tutti gli aggiornamenti inclusi in”. L’episodio Aigis The Answer arriverà ...