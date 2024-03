Perché la resilienza dell’economia nel 2023 è di buon auspicio L’analisi di Zecchini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 7 marzo 2024) I dati appena pubblicati dall’Istat sull’andamentonello scorso anno offrono un quadro meno grigio di quanto ci si aspettava in un contesto di restrizione monetaria da parte della Bce e di rallentamentomondiale e degli scambi commerciali. L’economia è riuscita a fare meglio di quella tedesca, con cui è particolarmente integrata, ma non di quella spagnola che avanza a ritmi tra i più rapidi nell’Ue. Anche in termini di inflazione al consumo ha ottenuto una discesa sotto la media europea, che è unsegno per l’orientamento della politica monetaria. Nell’insieme ha evidenziato una capacità dialle avversità esterne e alle strettoie delle politiche macroeconomiche interne, volte a contenere gli squilibri consistenti nella finanza pubblica. Dopo oscillazioni da trimestre a ...