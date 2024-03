Perché gli uomini amano parlare di pantaloni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 7 marzo 2024) Decima puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica culturale, stile, immagine, mascolinità, a cavallo tra la iper-nicchia e la cultura di massa. Sulla copertina del New York Times Magazine di questa settimana spicca l'immagine di un modello inquadrato dal basso che indossaenormi su uno sfondo rosa e uniforme. L'articolo, intitolato Why pants are blowing up, segna ufficialmente il culmine della mania di Internet per i. Dall'anno scorso, account di stile, specialisti di fit-pics, podcast di menswear e media indie hanno parlato incessantemente di. Quali scarpe si adattano meglio aioversize? Si può indossare una cintura da cowboy Our Legacy suchino a pieghe? È possibile aumentare la taglia ...