Per ridurre i tassi c’è ancora tempo | il vero problema è il Patto di stabilità Parla Cipolletta

(Di giovedì 7 marzo 2024) Christine Lagarde non ha deluso nemmeno un po’ le attese di mercati e analisti, lasciando fermi ial 4,50%, per il sesto mese consecutivo. Per una prima vera sforbiciata, bisognerà attendere giugno, quando la riunione del Comitato direttivo dovrebbe sancire la svolta monetaria. Ma per il momento, dice a Formiche.net Innocenzo, economista e con un recente trascorso al vertice di Assonime, va bene così. La Bce, come da previsioni, ha lasciato il costo del denaro invariato. C’è da essere delusi? Credo sia giusto aspettaredel, l’inflazione in Italia è bassa ma in Europa èabbastanza alta. Quindi se da una parte c’è lo spazio di manovra per abbassare i, dall’altro non ne vedoi presupposti definitivi. Meglio aspettare ...