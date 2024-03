Per la parità di genere le leggi non mancano Ma la realtà è tutt’altro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’avvocato Marianna Ciambrone è stato nominato consigliere allaeffettiva della Provincia di Lecco il primo dicembre 2020. Perché ha deciso di condividere le storie di alcune donne che si sono rivolte a lei? "Ogni giorno assisto a discriminazioni più o meno gravi sui luoghi di lavoro nei confronti delle donne. Mi sono però resa conto che il problema è quasi inesistente per chi non ha un osservatorio privilegiato come il mio e che spesso tende a liquidare il fenomeno come “problemi di donne“ che “magari succedevano anni fa“. Invece non è così e dobbiamo accendere i riflettori sul tema". La piena e concretadiè ancora un miraggio? "Leci sono, ma la loro applicazione concreta si scontra spesso con ladi ogni giorno. Si va dalla discriminazione nell’accesso al ...