Pensionata scippata in strada Via la borsetta con 20 euro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ha visto lo scippo e d’istinto ha provato a inseguire il ladro per recuperare la borsa ma il malvivente è riuscito a dileguarsi. Protagonista di questo tentativo di salvataggio un quarantenne che martedì pomeriggio è intervenuto subito dopo lo scippo ai danni di una 79enne. Erano da poco passate le 18,30 la donna,, stava percorrendo via Verdi quando è stata affiancata da un giovane straniero. L’uomo le ha strappato la borsa e ha iniziato a correre in direzione di via San Giuseppe. Realizzato l’accaduto passante, un quarantenne, l’ha inseguito, ma il ladro ha corso a perdifiato riuscendo presto a dileguarsi nel quartiere della stazione. Alcuni passanti si sono fermati ad aiutare l’anziana, provata per l’accaduto ma illesa. Non c’è stato infatti bisogno di chiamare l’ambulanza. Sono stati allertati i carabinieri cui la donna ha fornito una sommaria ...