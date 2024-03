Pedrotti nuovo vicario del questore | Dirigente di grande esperienza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dal primo marzo è in servizio in questura il primodella polizia di Stato Marcello. È ildel. "Per oltre due anni questo incarico è stato ricoperto da Rocco Carrozzo, che ringrazio per il lavoro svolto – ha esordito ilLuigi Silipo –. Ma sono felice che il dipartimento abbia destinato a Macerata undi grandissima"., 56enne di Cattolica, è entrato in polizia nel 1993 come agente della Polstrada. Poi, conseguito il brevetto di comandante di unità navale, è stato all’ufficio di polizia di frontiera a Rimini. Nel 1998, come vice commissario ha lavorato a Milano. Trasferito a Rimini nel 2004, fino al 2019 ha ricoperto numerosi incarichi: ...