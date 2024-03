Pedemontana | l’ora della bonifica | Trasparenza sulla diossina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Occhi puntatidei terreni contaminati dallanel disastro Icmesa del ’76 e imprigionati da allora sotto l’area interessata dagli scavinuova autostrada. "venga davanti ai cittadini a spiegare cosa intende fare per le zone inquinate dae per la tutelasalute", chiede il coordinamento No, che assieme all’associazione Seveso Memoria di Parte, al comitato Ambiente Bovisio Masciago e al Gruppo espropriandi ha inviato tramite il proprio legale una comunicazione alla Società AutostradaLombarda per richiamarla "all’impegno formale per una adeguata informazione ai cittadini, come previsto dallo stesso piano operativo di", a partire ...