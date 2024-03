Pechino Express | parte stasera l’11^ edizione

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 7 marzo 2024)su Sky Uno e in streaming su NowTv l’undicesimadi “”: confermatissimo alla conduzione Costantino della Gherardesca, affiancato quest’anno da Gianluca Fru (al secolo Gianluca Colucci) del collettivo The Jackal. Nel corso delle dieci puntate previste, le otto coppie in gara percorreranno “La rotta del Dragone”, come recita il sottotitolo della trasmissione prodotta da Banijay Italia, cinquemila chilometri di Asia Meridionale dal Vietnam allo Sri Lanka, senza mezzi di trasporto e con un budget di un euro al giorno. La coppia vincitrice, quella che nel corso dell’avventura avrà mostrato maggiore intraprendenza, resistenza fisica e spirito di adattamento, devolverà l’intero montepremi ad una Ong operante in una delle zone visitate durante il viaggio. Le coppie ...