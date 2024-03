Pechino Express | La Rotta del Dragone - Sky e NOW attraverso Vietnam | Laos e Sri Lanka

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 7 marzo 2024) Zaino in spalla e scarpe allacciate, è tempo di fare il check-in per partire alla ricerca di luoghi sorprendenti e straordinari: la nuova edizione diprende il via giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.L’itinerario dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia si svilupperà – in dieci puntate – lungo la “del”, e si snoderà dalle regioni settentrionali del, fra risaie verdi e testimonianze antiche, passando di corsa per le città ricche di spiritualità dele fino a concludere il viaggio tra i panorami mozzafiato dello Sri.A guidare le coppie quest’anno torna Costantino Della Gherardesca, affiancato da un “inviato” speciale: Fru dei The Jackal, attore e comico italiano, tra i concorrenti più ...