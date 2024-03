Pechino Express 2024 stasera in tv | orario | concorrenti e regolamento C’è anche Fabio Caressa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’attesa è finita, il viaggio sta per cominciare. Da questa sera, giovedì 7 marzo, cominciano le avventure di ‘’, reality e show condotto da Costantino della Gherardesca quest’anno affiancato da Gianluca ”Fru“ Colucci dei The Jackal. Otto coppie al via che dovranno cimentarsi nella ‘Rotta del Dragone’: sarà l’Asia la protagonista del viaggio, precisamente il Vietnam. Ecco tutte le informazioni per seguire ‘’ in televisione, in diretta e in differita. Con un cast che già promette scintille. QUANDO E COME VEDERLO IN TVandrà in onda da giovedì 7 marzo in prima serata in esclusiva sui canali Sky, per un totale di 10 episodi con l’ultima puntata prevista per il 9 maggio. Il canale tv di riferimento, come da due anni a ...