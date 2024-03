Pechino Express 2024 al via stasera | concorrenti e coppie | itinerario e dove vederlo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – Prende il via oggi, giovedì 7 marzo,prende il via giovedì 7 marzo. Il viaggio di quest’anno condurrà letra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca, inviato speciale Fru dei The Jackal. In gara, per il travel reality su Sky e Now, I CARESSA – Fabio ed Eleonora Caressa, I PASTICCIERI – Damiano e Massimiliano Carrara; I FRATM – Artem e Antonio Orefice; I ROMAGNOLI – Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi; I BRILLANTI – Nancy Brilli e Pierluigi Iorio; I GIGANTI – Kristian Ghedina e Francesca Piccinini; LE AMICHE – Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo; ITALIA ARGENTINA – Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi. L’si svilupperà in dieci puntate e si snoderà dalle regioni settentrionali ...