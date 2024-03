Pechino Express 2024 al via stasera | concorrenti e coppie | itinerario e dove vederlo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – Prende il via oggi, giovedì 7 marzo,prende il via giovedì 7 marzo. Il viaggio di quest’anno condurrà letra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca, inviato speciale Fru dei The Jackal. In gara, per il travel reality su Sky L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.