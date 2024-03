Pechino Express 11 | stasera in tv la prima puntata | le anticipazioni

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tutto pronto per l'undicesima edizione di "", al via oggi, giovedì 7 marzo 2024, a partire dalle 21.15 su Sky Uno. L'inedita coppia formata da Costantino della Gherardesca e Gianluca "Fru" Colucci ci conduce lungo la "Rotta del Dragone", in un suggestivo itinerario che comprende...

Ieri all’aeroporto di Linate si è tenuta la conferenza stampa “ Pechino Express ” che prende il via giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su ... (ilfattoquotidiano)

Protagonista della nuova edizione di Pechino Express in coppia con Estefania Bernal, Antonella Fiordelisi svela qualcosa in più sullo show di Sky. (comingsoon)

Vietnam, Laos e Sri Lanka. È questo l’itinerario che aspetta le coppie della nuova edizione di Pechino Express , in prima serata su Sky Uno e in streaming solo ... (funweek)

Zaino in spalla e scarpe allacciate, è tempo di fare il check-in per partire alla ricerca di luoghi sorprendenti e straordinari: la nuova edizione di Pechino ... (digital-news)

Eleonora Caressa e Fabio Caressa sono concorrenti di Pechino Express . Padre e figlia non vedono l'ora di cominciare l'avventura in Vietnam, Sri Lanka, ... (fanpage)

Pechino Express 2024: concorrenti, coppie, dove si svolgerà, tutto quello che c’è da sapere: Giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW prende il via il nuovo viaggio di Pechino Express. L’itinerario dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia si svilupperà - in dieci ...corriere

Chi sono Fabio ed Eleonora Caressa, la coppia de I Caressa a Pechino Express 2024: Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi sono i ROMAGNOLI a Pechino Express 2024 , il travel reality di Sky in partenza il 7 marzo in prima serata su Sky e condotto da… Leggi ...informazione

Pechino Express, Damiano Carrara: «Il viaggio mi ha cambiato. Ora mi aspetta la sfida più importante, la paternità»: «Sono un uomo curioso: odio la routine, mi annoia; amo mettermi in gioco. Tra Vietnam, Laos e Sri Lanka, la rotta del Dragone è la madre di tutte le sfide. Mi ci sono buttato a capofitto. È stato ...corriere