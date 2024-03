Pechino | aumento “contenuto” della spesa militare ma i conti non tornano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il governo di cinese durante la seconda sessione annuale del 14° Congresso nazionale del popolo, tenutasi il 5 marzo, ha annunciato l’delle spese per la difesa del 7,2% per l’anno in corso. Il nuovo budget è di quasi 1,7 trilioni di yuan, equivalenti a 236,1 miliardi di dollari, ed è sempre cresciuto negli anni avvicinandosi alla doppia cifra eccetto nel 2020, annopandemia, quando l’fu soltanto del 6,6%, il più basso da quasi tre decenni. LaCina è circa quattro volte quella del Giappone ma soprattutto è circa dodici volte maggiore di quella di Taiwan, isola considerata provincia ribelle chevorrebbe annettere. Nella stessa sede, nei rapporti diffusi alla stampa, riguardo Taipei si parla di “riunificazione ...