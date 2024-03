Pavia | rivolta al carcere di Torre del Gallo | 68 rinviati a giudizio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024)– E’ stato il giorno dell'udienza preliminare per lascoppiata nelpavese didella sera dell'8 marzo 2020, all'inizio della pandemia. Tre imputati, che avevano scelto il rito abbreviato, sono stati condannati. Sono 68 i rinvii adecisi dal giudice che ha confermato il capo di imputazione di devastazione e saccheggio, non accogliendo la richiesta presentata da numerosi legali di derubricarlo in semplice danneggiamento. La sommossa nella casa circondariale si verificò in concomitanza con episodi simili verificatisi in altri penitenziari italiani. I detenuti protestavano contro il blocco dei colloqui, dovuto all'emergenza Covid, e le condizioni di sovraffollamento nelle celle che avrebbero aumentato i rischi di contagio. A ...