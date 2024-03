Paura sul traghetto per Ischia | onda anomala colpisce la nave e fa rovesciare i camion nella stiva

(Di giovedì 7 marzo 2024) Casamicciola (Napoli), 7 marzo 2024 –sulpercolpito da un’tanto forte da aver fattoalcunitrasportati. L’incidente in mare è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio su unaproveniente da Pozzuoli e in arrivo al porto di Casamicciola, sull’isola di. Dueche eranoe trasportavano materiale edile si sono inclinati spezzando le catene di fissaggio. I due automezzi si sono abbattuti sul tetto di due vetture parcheggiate, di cui una di proprietà della caserma dei carabinieri di ...

8 marzo, l'Italia sul lavoro non è un paese per donne: Tra le 6.000 chat ricevute da Mama Chat nel 2023, molte sono donne che hanno Paura di ricollocazione e sentono discriminazione e scollamento dal tessuto sociale in cui lavorano, ma c’è anche chi solo ...ansa

La speranza dai più piccoli e la morte che non deve far Paura: Tornano i Molino e i Mazzalupi con un super cast capitanato da Silvio Orlando, Sabrina Ferilli e Laura Morante ...tgcom24.mediaset

Sonia Bruganelli rapinata a Roma: «Ho avuto Paura, per fortuna in macchina non c’erano i miei figli»: Tanta Paura, qualche livido e un orologio in meno. Uno di valore, di quelli che costano tanto e che rubano. Nel suo caso un Audemars Piguet con brillanti. La tecnica è sempre la stessa.ilmessaggero