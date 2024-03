Paternò | è stato arrestato il presunto assassino del bracciante agricolo Mouna Mohamed

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 Il 6 febbraio scorso su delega della Procura Distrettuale di Catania, i Carabinieri dei Comandi Provinciali di Catania e Milano, davano esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di Issam Lahmidi, per il reato di omicidio in danno didi anni 26, entrambi braccianti agricoli che lavoravano nelle campagne di, poi convalidato dal GIP di Milano, nel cui territorio eraeseguito il fermo, e quindi, dal GIP di Catania, competente per territorio. L’omicidio del giovaneera avvenuto nelle prime ore del pomeriggio del 4 febbraio, nell’area parcheggio di un distributore di benzina di via Giovanni Verga, alla periferia sud di, laddove, come si è accertato grazie alle immagini delle ...