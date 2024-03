Pastiera di grano light | veloce da fare e gustosa Con solo 170 kcal!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 7 marzo 2024) Per una Pasqua senza rinunce è possibile preparare unadi! Si tratta di un dolce della tradizione partenopea, amatissimo, ma non propriamente ipocalorico! Ha una base di frolla e un ripieno di crema pasticcera,e ricotta. Si presenta come una crostata, ma subito si intuisce che la sua golosità è al di sopra di ogni aspettativa: scioglievole e fragrante al contempo, è una delizia irrinunciabile. Possiamo, però preparare una versione più leggera da poter gustare senza troppi sensi di colpa. Per riuscirci, dovremo innanzitutto, sostituire lo zucchero con qualche goccia di dolcificante. Dopo averlo inserito, assaggiamo sempre il composto per decidere se il grado di dolcezza corrisponde al nostro gusto. Nel ripieno, possiamo aggiungere a piacere la scorza di arancia o di limone (biologico, ...