Pasquino bis a Parigi | vince il titolo europeo di sciabola

La giovane sannita, Rossana, punta di diamante dell'Accademia Olimpica Beneventana di Scherma "Maestro Antonio Furno", dopo aver vinto l'oronella spada concede il bis e conquista ildi campionessa europea anche nella. Una vittoria costruita dopo un eccellente percorso nella fase a gironi con sei vittorie e nessuna sconfitta. Nei quarti di finale ha superato in scioltezza la bielorussa Fiaklistava per 15-6. In semifinale altra vittoria senza remore contro l'Ucraina Doloh per 15-4. Avnte e combattuta la finale contro la georgiana Khetsuriani nella quale la professoressa campana ha dato sfogo a tutta la sua grinta e determinazione per riuscire a portare a casa la vittoria con il punteggio di 15-9. Due titoli europei che proiettano ...