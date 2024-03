Pasqua | Toscana in cima alla classifica per le vacanze green

(Di giovedì 7 marzo 2024) Firenze, 7 marzo 2024 – Laè tra le regioni più cliccate come destinazione delle prossimeli per chi sceglie la campagna. E’ quanto emerge dai dati raccolti da Feries, specializzato nella ricettività extralberghiera online, attraverso i suoi due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it. Laha il triplo delle richieste rispetto allo stesso periodo del 2023 e dunque conquista la vetta dellacollezionando le preferenze dei turisti, prevalentemente famiglie con bambini provenienti dall’Italia e dai paesi di lingua tedesca. Al secondo posto c’è l’Umbria, al terzo la Lombardia. Secondo le rilevazioni di Feries, la durata media dei soggiorni per la prossima festività tocca le cinque notti per una spesa di circa 530 euro per quattro persone. In particolare, gli ...

