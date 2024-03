Pasqua | Lombardia sul podio per le vacanze

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 7 marzo 2024): lasuldelle regioni preferite per lerurali Con il triplo delle ricerche in più rispetto al 2023 laè la terza regione più cliccata dagli utenti dei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it per il weekendle Appartamenti e agriturismo sul Lago di Como sono i luoghi prescelti da chi si vuole concedere qualche giorno di relax Complici il clima più mite e le giornate che si allungano, il fine settimana dirappresenta un’occasione speciale per concedersi una breve vacanza dal ritmo lento e rilassato della primavera. Con i suoi territori ricchi di cultura e natura, l’Italia dei piccoli borghi e dei sentieri naturalistici è tra le mete preferite dai viaggiatori italiani e stranieri. A confermare il trend positivo per le ...