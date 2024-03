Pasqua 2024 | tendenze e rincari Aumenti record per i cioccolatini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Firenze, 7 marzo– Lasi avvicina e i supermercati sono già pieni di uova di cioccolata e colombe. Le quali, però, insieme agli altri prodotti alimentari, a partire dall'olio extravergine di oliva, sono sempre più cari. Rispetto allo scorso anno, rileva l'osservatorio di Federconsumatori, i dolci tipicili sono aumentati mediamente del 6 per cento, con punte del +12 per cento per gli ovetti, che i pagano quasi 33 euro al chilo, e del +19 per cento dei coniglietti di cioccolato, che hanno raggiunto il prezzo di 4,50 euro l'uno. Anche le classiche uova di cioccolata costano di più dello scorso anno, mediamente un +7 per cento per un uovo decorato medio, e perfino quelle fresche segnano un +10,5 per cento, con una confezione da 10 che si paga mediamente circa 3,7 euro. Passata la novità, si sono invece stabilizzati i ...