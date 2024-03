Parma-Brescia venerdì 08 marzo 2024 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici Pecchia al completo | Maran alle prese con il problema portiere

Serie B - Parma a bassa quota per consolidare il primato : per i bookie - lontano il colpo del Brescia. Parma e Brescia aprono la 29° giornata di Serie B, in una sfida che vede nettamente favorita la formazione di mister Pecchia. Secondo gli... (Leggi)

Il Brescia si prepara per il Parma : Maran suona la carica contro la capolista. Brescia, 7 marzo 2024 – Dopo la bella vittoria con un avversario quotato ed ambizioso come il Palermo e l’ingresso a pieno titolo in zona play off, il Brescia ... (Leggi)