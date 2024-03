Paris Fashion Week | le borse più belle dell' Autunno-Inverno 2024 2025

Cosa resta della settimana della moda di Parigi appena conclusa? Non solo tendenze moda, non solo star in front row. Ma anche - e soprattutto - debutti di ... (vanityfair)

In un periodo dove le grandi Maison non riescono a trattenere un Direttore Creativo per più di un anno o due, Nicolas Ghesquière è qui per dimostrarci che ... (panorama)