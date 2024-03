Parigi-Nizza 2024 | quinta tappa Saint-Sauveur-de-Montagut – Sisteron oggi in tv | canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Laprosegue con la. I corridori saranno impegnati dei 193km da-de-. Finale che sarà tutto in piano e favorirà i velocisti (occhi sull’azzurro Ganna) in caso di arrivo in volata. Attenzione anche ai leader di classifica dei velocisti Joao Almeida, McNulty, Fisher-Black e Vine. L’inizio diè previsto alle 11.10, con arrivo tra le 16.30 e le 17.00. La corsa si potrà seguire intv in chiaro su RaiSport, dalle 16 all’arrivo, e su Eurosport 2, dalle 16.45 all’arrivo. Losarà affidato a RaiPlay3, dalle 14.20 all’arrivo, e a Eurosport.it, dalle 14.50 all’arrivo. SportFace.