Parigi-Nizza 2024 | ordine di arrivo e classifica quinta tappa | altro successo per Koiij | beffato in volata Pedersen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Olav Kooij lascia ancora il segno nella. Secondoin quest’edizione della Corsa del Sole per il corridore olandese, che si è aggiudicato inla, di 193 km, da Saint-Sauveur-de-Montagut a Sisteron. Finale pazzesco da parte di Kooij, capace di ribaltare il favore del pronostico e battere il più quotato Mads, secondo. Completa il podio Ackermann, mentre in top 10 troviamo anche l’azzurro Matteo Trentin. Nessuna novità per quanto riguarda lagenerale, con Plapp che si conferma maglia gialla. Le prossime tappe, tuttavia, potrebbero cambiare le carte in tavola dato che si preannunciano particolarmente impegnative. Ecco l’didi ...