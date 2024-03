Parigi-Nizza 2024 | Olav Kooij fa il bis a Sisteron | battuto Mads Pedersen Luke Plapp ancora in giallo

(Di giovedì 7 marzo 2024)vince la quinta tappa della! Una volata fantastica da parte dell’olandese del Team Visma Lease a Bike che anticipacon una grande rimonta nella parte sinistra della strada. Seconda vittoria in questa Corsa del Sole, la quarta stagionale. Maglia gialla che rimane a. La tappa entra nel vivo sin da subito grazie all’azione di Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale), l’olandese Mathijs Paasschens (Lotto Dstny), il danese Mathias Norsgaard (Movistar Team), e i francesi Pierre Latour (TotalEnergies), Sandy Dujardin (TotalEnergies) ed Alexis Gougeard (Cofidis). Il gruppo amministra senza patire più di tanto e resta sempre a un distacco di poco più di due minuti. Il plotone rientra sui ...

Parigi-Nizza LIVE! Quinta tappa interlocutoria. Ultima chance per Mads Pedersen Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale: Finalmente una bella giornata! Una novità rispetto alle prime giornate della Parigi-Nizza 2024 caratterizzate da cieli nuvolosi, qualche precipitazione oltre a temperature abbastanza rigide. Mentre è ...eurosport

Ciclismo, la Soudal ed Evenepoel criticano la UAE: 'Togli Pogacar e vedi la differenza': Il Ds della Soudal Klaas Lodewyck ha espresso un giudizio negativo sulla strategia della UAE alla Parigi Nizza ...it.blastingnews

Parigi-Nizza. BUITRAGO: «UNA VITTORIA PER LA SQUADRA, UNA VITTORIA PER GINO»: La sorpresa di questa Parigi-Nizza potrebbe chiamarsi Santiago Buitrago, il ventiquattrenne colombiano che ieri ha vinto la quarta tappa. Il colombiano ha sorpreso nel finale, in particolare sulla ...tuttobiciweb