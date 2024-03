Parigi-Nizza 2024 | cambia la tappa di sabato | saranno solo 104 chilometri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Cambio di scenario per la. La notizia era nell’aria, in serata è arrivata l’ufficialità:la settima, quella di, che rappresentava la frazione più dura della Corsa del Sole. Ad annunciarlo in un comunicato gli orgatori: “A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli nel dipartimento delle Alpi Marittime, viste le previsioni del tempo per il fine settimana, e per garantire la sicurezza dei corridori, gli orgatori della, d’intesa con la città di, il Nice Côte d’Azur Metropole, la Prefettura delle Alpi Marittime e dopo aver consultato il collegio dei commissari dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI), i rappresentanti delle ...