Parco Leonardo | istituita disciplina di traffico provvisoria per la via Crucis | ecco quando

(Di giovedì 7 marzo 2024) Fiumicino, 7 marzo 2024- Venerdì 8 Marzo presso la parrocchia San Benedetto Abate si terrà la processione per la via. Per permettere lo svolgimento della manifestazione religiosa sarà quindi, la seguenteditemporanea per tutti i veicoli, inclusi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: – Dalle 20.30 alle ore 22.30 8 marzo 2024, chiusura al transito veicolare di Via Mantegna, Via Piero della Francesca e Via del Perugino fino all'ingresso della Chiesa San Benedetto Abate, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei fedeli.