(Di giovedì 7 marzo 2024) Laè basata sulKiseiju - L'ospite indesiderato Netflix ha finalmente svelato ildi: The Grey, adattamento indelKiseiju - L'ospite indesiderato, scritto da Hitoshi Iwaaki. Dopo i varigià realizzati e ilanime,sta per fare il suo ritorno sugli schermi con una(ambientata in Corea), diretta dal regista di successi come Train to Busan, Hellbound e altri ancora.: The Grey è unarivisitazione della...

Parasyte: trailer da brivido per la nuova serie live-action del celebre manga: Netflix ha finalmente svelato il trailer di Parasyte: The Grey, adattamento in live-action del celebre manga Kiseiju - L'ospite indesiderato, scritto da Hitoshi Iwaaki.movieplayer

‘Train To Busan’ Director Yeon Sang-ho’s Latest, ‘Parasyte: The Grey’, Pits Humans Against Parasites: Parasyte: The Grey', hailing from 'Train to Busan' director Yeon Sang-ho, has dropped its first trailer ahead of its 5 April premiere.geekculture.co

Parasyte: The Grey, il trailer della serie sci-fi/horror di Netflix: A partire dal 5 aprile Netflix rilascerà Parasyte: The Grey, la serie coreana ispirata al celebre manga. Diamo oggi uno sguardo al trailer!universalmovies