Papa | abusi | non accada più che non siano ascoltate le vittime

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Nel nostro ministero ecclesiale di tutela, la vicinanza alledi abuso non è un concetto astratto: è una realtà molto concreta, fatta di ascolto, di interventi, di prevenzione, di aiuto", "non deve accadere che questi fratelli e sorelle non vengano accolti e ascoltati, perché questo può aggravare moltissimo la loro sofferenza. C'è bisogno di prendersene cura con un impegno personale, così come è necessario che ciò sia portato avanti con l'aiuto di collaboratori competenti". E' quanto raccomandaFrancesco ai membri della Pontificia commissione per la tutela dei minori, ricevuti in udienza.

