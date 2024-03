Paola Lucarini Quell’impronta tra versi poetici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) CAMAIORE Quante cose e soprattutto chi è stata(1942-2024), giurata per lungo tempo nel Premio Letterario Camaiore, che si è spenta domenica mattina. Chi l’ha conosciuta la ricorda per aver portato "un contributo prezioso, originale e attento, frutto della sua sapiente capacità di scrittura poetica e di relazione nel mondo della cultura".è stata fondatrice di ‘Sguardo e Sogno’, quindi nel Pen Club; Segni e tempi; Ucai; nella giura del premio Nuova Antologia ed essa stessa Premio Basilicata. Ha scritto sette raccolte poetiche e suoi testi sono stati tradotti in varie lingue e inseriti in antologie italiane e straniere. Einaudi ha pubblicato una sua intervista a Primo Levi in un volume dedicato all’autore di ‘Se questo è un uomo’. Eppure sappiamo che una persona non coincide solo con quello che fa perché c’è ...