Panatta | «Le trasmissioni calcistiche sono ecumeniche ma non stiamo a fa’ Radio Maria»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2024) Adriano, ormai personaggio tv tra La Domenica Sportiva e La7 con Piroso, intervistato da Repubblica. Dica la verità, a La Domenica Sportiva si raccomandano perché faccia il bravo? «Ledi calciosempre state: si arrabbiano i tifosi, l’allenatore. Credo di non mancare mai di rispetto a nessuno, faccio ironia. Anche Jacopo Volpi approva: qui ci pensa Adriano. Nona fa’, non bisogna prendersi troppo sul serio». Il politicamente corretto ha ucciso anche i talk sportivi? «Soprattutto ha rotto le scatole, per non dire altro, perché bisogna stare attenti a dire qualsiasi cosa. L’educazione è la prima cosa. Poi a cosa bisogna stare attenti? Se uno dice a una ragazza che è bella è un reato? Per favore». Vinceva e faceva ...