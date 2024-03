Pallamano - B Un successo per Montecarlo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Magari all’ultimo tuffo, ma la speranza di agguantare i play-off c’è ancora. La, in serie "B", ci crede. Soprattutto dopo ilper 23-21 su Tavarnelle. Importanteper i ragazzi guidati da Serena Carlucci nella difficilissima ultima sfida casalinga della stagione regolare e penultima in generale. Notevole prova corale da parte dei biancoblu in fase difensiva, dove hanno rasentato la perfezione. Gli avversari del Chianti non sono riusciti a penetrare nel muro biancoblu. Formidabile prova offensiva del terzino Ilie Gnip, autore di ben sette reti, mattatore per i ragazzi montecarlesi. Prossima partita sabato 16 marzo, in trasferta, contro laMedicea, fondamentale per sperare di rientrare nella corsa ai play-off. Perde nettamente 15-46, invece, l’Under 17. ...

Inizia finalmente il ‘Main Round’ per quanto riguarda i campionati Europei 2024 di Pallamano , manifestazione che si sta disputando in Germania. Sei squadre ... (oasport)

Pallamano, Andimoda Ragusa sconfitta anche dal fanalino di coda: Momento no per l’Andimoda Ragusa che, giocando in trasferta, cede con il fanalino di coda Cus Palermo. Il sette allenato da Salvatore Russo si è presentato in formazione largamente rimaneggiata a caus ...radiortm

Pallamano Montecarlo, la serie B vince contro il Tavarnelle e rientra nella corsa ai play off: Serie B Pallamano Montecarlo-Tavarnelle 23-21 Altro grande successo per i ragazzi guidati da Serena Carlucci nella difficilissima ultima sfida casalinga della stagione regolare. Grandissima prova cora ...luccaindiretta

Pallamano serie A Gold. Macagi Cingoli in campo: Come noi, il Fasano giocherà dopo tre giorni dall’ultima sfida effettuata, sembra che non sia nelle migliori condizioni avendo sofferto pur battendo in casa il Rubiera, c’impegneremo al massimo per ...ilrestodelcarlino