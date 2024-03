Palagonia | riempie di botte e tenta di strangolare la compagna | giovane finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 Da circa cinque anni, in maniera abituale e reiterata e spesso sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, sottoponeva la propria convivente ad ogni tipo di vessazione e violenza. Insulti, umiliazioni, minacce di morte, calci e pugni: è questo l’allarmante quadro indiziario ricostruito dai Carabinieri della Stazione dia carico di un 22nne del posto, la cui furia veniva sprigionata financo in presenza dei figli minori della coppia: un bambino di 2 anni ed un altro di soli 4 mesi. Soltanto qualche sera fa, al culmine dell’ennesima lite, l’uomo, con una violenza inaudita, dopo avereto dila donna, l’ha colpita ripetutamente al capo mediante l’utilizzo di una sbarra di ferro: evidenti le tracce di sangue rinvenute in casa dai Carabinieri. Provvidenziale, però, è stato ...