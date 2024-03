Pagelle Roma Brighton | i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

(Di giovedì 7 marzo 2024) Iaidel match valido per gli ottavi di finale di Europa League 2023/2024:Ledeidel match, valido per gli ottavi di finale di Europa League 2023/2024.(4-3-3): Svilar 7,5; Celik 7, Mancini 7, N’Dicka 6,5, Spinazzola 6,5 (82? Llorente sv); Cristante 7,5, Paredes 8, Pellegrini 7, Dybala 7,5 (72? Baldanzi 6), Lukaku 7,5 (88? Azmoun), El Shaarawy 8 (88? Zalewski sv).(4-2-3-1): Steele 6; Lamptey, van Hecke 5, Dunk 4,5, Igor 5,5 (75? Veltman 5,5); Gilmour 5 (82? Baleba sv), Gross 5; Buonanotte 5,5 (75? Estupinian 5,5), Enciso 5 (46? Ansu Fati 5,5), Adingra 6; Welbeck 6,5 (75? ...

