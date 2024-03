P2 dei poveri o attentato alla Repubblica ? Il Palazzo smarrito davanti ai dossieraggi

Processo Mensa dei poveri - la procura di Milano impugna le assoluzioni e gli imputati le condanne. È stata impugna ta la sentenza del Tribunale che il 2 ottobre 2023 stabilì una condanna di 4 anni e 2 mesi per Laura Comi e l’assoluzione dell’ex coordinatore ... (Leggi)

Sos cibo per i poveri. Viveri ridotti al minimo: Dal Banco alimentare arriva solo un quarto delle derrate del 2023. Associazione “Grano“ in difficoltà. Domani il ricordo di Mancini.lanazione

a cura della redazione Spettacoli: I super candidati pronti a fare man bassa di statuette, ma ci sono titoli che potrebbero stupire. Attenzione a ‘Barbie’ e soprattutto a ‘Povere creature!’ ...repubblica

Minacce ad Alessandra Demichelis, l’avvocato social: «Sei insolente, ti accoltellerò in pancia»: A poco era servito cercare di contestualizzare la frase e tentarne l’esegesi: «Intendevo poveri in senso morale, non economico». Già durante la conferenza stampa di presentazione di «Pechino Express», ...torino.corriere