Otto mesi fa le nozze da favola a Capri

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 7 marzo 2024) Matrimonio lampo per Alessandra Mastronardi? Sembrerebbe proprio di sì, almeno stando alle ultime indiscrezioni sulla vita sentimentale dell’attrice che stanno circolando. Dopo leda sogno celebrate la scorsa estate a, l’amore tra l’attrice e il dentista Gianpaolo Sannino sarebbe al capolinea. Il condizionale è d’obbligo visto che non c’è ancora nessuna conferma ufficiale, eppure alcuni indizi arrivati dai social sembrerebbero non lasciare dubbi. Alessandra Mastronardi sposa a ...