Ottenuto il pass per la fase finale del Regionale Invicta | l’Under 18 non si ferma più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le giovani "terribili" del18 dell’sono tra le otto migliori squadre della Toscana. La formazione femminile allenata dai coach Spina e Chiappelli, dopo aver chiuso al secondo posto il raggruppamento territoriale del Basso Tirreno si è qualificata, e poi ha vinto, il triangolarea Signa accedendo così alladel. Battute per 3 a 1 e 3 a 0 – nell’ordine – Capolona Subbiano e Aglianese, vicecampioni dei territori di Etruria (Siena-Arezzo) e Appennino (Massa-Lucca-Pistoia). "Giornata impegnativa per le nostre ragazze, ma piena di soddisfazioni – commentano i coach a conclusione dello spareggio–, non era un risultato scontato, arrivare a giocarsi partite importanti non è da tutti e non capita sempre. Molte di loro ...