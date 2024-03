Ottavi di finale Conference League | pari tra Ajax e Aston Villa | David trascina il Lille LIVE | Fenerbahçe in vantaggio

Prosegue il programma degli Ottavi di finale di Europa League . A partire dalle 18.45, non solo Roma e Milan saranno in scena per l’andata... (calciomercato)

Europa League, che Roma! I giallorossi spazzano via il Brighton di De Zerbi per 4-0: Notte magica in quel di Roma. I giallorossi hanno affrontato una delle squadre più toste ancora in corsa per l'Europa League, nel match valido per gli Ottavi di finale della competizione. I ragazzi di ...gonfialarete

Europa League - Poker della Roma al Brighton: Una grandissima Roma esordisce al meglio negli Ottavi di finale dell'Europa League spazzando via per 4-0 nella gara di andata il Brighton di Roberto De Zerbi, in rete Dybala, Lukaku, Mancini e ...torinogranata

Milan-Slavia Praga, le formazioni ufficiali: Kjaer in difesa, Giroud dal 1': Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Slavia Praga, sfida valida per l'andata degli Ottavi di finale di Europa League. Milan (4-2-3-1) - Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, ...tuttonapoli